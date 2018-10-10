В Борисполе неизвестные забросили гранату в окно квартиры активиста.

В Борисполе (Киевская область) неизвестные бросили взрывное устройство в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура, сообщил народный депутат Игорь Луценко в Facebook.

– Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура по организации Січ бросили взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. Он сейчас в больнице, потерял немало крови, ранены ноги, – написал Луценко.

По предварительной версии, в окно активиста забросили гранату или взрывпакет.

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– Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, – сообщили в полиции.

К слову, под Киевом возле села Вита Почтовая мотоцикл влетел в отбойник. В результате ДТП погиб украинский политолог Дмитрий Косенко.

Фото: Сергій Мазур, Igor Lutsenko