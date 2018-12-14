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Незаконное пересечение границы: в Украине впервые возбудили уголовное дело

В Одесской области задержали мужчину за незаконное пересечение границы. Ему грозит уголовное наказание.

32-летний гражданин Молдовы, которому ранее на 10 лет закрыли въезд, пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Сотрудники Госпогранслужбы передали задержанного СБУ в Одесской области. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года по ч.2 ст. 332 (Незаконное пересечение государственной границы Украины) УК Украины.

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– Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится, – отметил Петр Цигикал.

Ранее Факты ICTV писали, что Государственная пограничная служба просит западных соседей усилить пограничный режим.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

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