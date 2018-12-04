Государственная пограничная служба просит западных соседей усилить пограничный режим.

Госпогранслужба уже обратилась с просьбой усиления контроля к руководству пограничных структур Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал в интервью UA TV.

Усиленные меры необходимы, поскольку часть украинских подразделений сейчас работает на востоке, поэтому система охраны на западе несколько ослаблена.

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Петр Цигикал также добавил, что на западном участке государственной границы осуществляется усиленная проверка людей.

Это обусловлено тем, что из Европы на территорию Украины также могут попадать россияне или граждане других стран, которые работают на российские спецслужбы.

Ранее Факты ICTV писали об у силении охраны границы с РФ на время военного положения.