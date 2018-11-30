Сегодня стало известно, что на момент введения военного положения в Украине запрещено пересекать границу россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Факты ICTV узнали, кому все же можно будет пересечь украинскую границу и что для этого нужно.

Что случилось?

Из-за введения военного положения в Украине президент Петр Порошенко приказал усилить меры контроля на границе с Россией. В связи с этим председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что пока пограничники не пускают в Украину россиян мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

– В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола, – заявил Цигикал.

Такое ограничение вводится на время военного положения, поэтому после его окончания граждане РФ смогут пересекать границу Украины в обычном режиме.

Также в связи с военным положением будут ужесточены требования к регистрации, особенно граждан России. Другие предложения на утверждение президенту должны внести в течение 24 часов.

Какие есть исключения?

Поскольку указанные действия прежде всего направлены на то, чтобы препятствовать РФ формировать в Украине отряды “частных” армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил России, в таком решении есть и несколько исключений.

По словам председателя Госпогранслужбы, будут прописаны специальные гуманитарные случаи, благодаря которым граждане РФ смогут попасть на территорию Украины даже во время военного положения.

Одним из таких случаев была объявлена смерть родственника.

Факты ICTV узнали в администрации Госпогранслужбы, смогут ли пересечь границу граждане РФ, которые имеют в Украине частную собственность, или планируют работать в стране.

По информации ведомства, данная информация уточняется.

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В случае, если гражданин РФ хочет попасть на территорию Украины и у него здесь есть частная собственность, то на границе работникам пограничной службы нужно будет, кроме паспорта, предоставить соответствующие документы:

специальные вытяжки, которые выдали органы госрегистрации или нотариус;

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество;

выписка о государственной регистрации права собственности.

Однако даже при наличии документов, утверждающих право собственности на квартиру, дом, окончательное решение касательно пропуска через государственную границу остается за работниками Госпогранслужбы.

То же самое касается и приезда на работу в Украине. На границе придется предъявить деловое приглашение или документ, подтверждающий договор на работу в Украине.

Однако в Госпогранслужбе порекомендовали воздержаться от подобных визитов россиянам мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на момент введения военного положения в Украине.

Также исключение об отказе во въезде гражданам России может касаться тех лиц, у которых есть дипломатический статус в Украине, которые обслуживают транспортные средства, у которых есть документы на постоянное или временное проживание на территории страны.

Что на границе сейчас?

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, пока на всех пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль и особый режим въезда-выезда действует в соответствии с законом о военном положении.

Сейчас в отношении граждан РФ применяется усиленное интервьюирования и выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Украине.

Во время этих действий пограничники проверяют предыдущие поездки российских граждан в Украине, а именно не нарушали ли они законы, не посещали ли временно оккупированные территории.

Если же не будет подтверждена цель поездки, или будут найдены определенные правовые основания, таким лицам будут отказывать во въезде на территорию Украины.

То есть, россияне-мужчины смогут попасть на территорию Украины, но только в том случае, если смогут подтвердить цель своей поездки. Окончательное решение будет оставаться за пограничниками.

К слову, Государственная пограничная служба приняла решение закрыть гражданам других государств въезд в Крым.

Фото: Государственная пограничная служба