На центральной улице Одессы артисты в костюмах Дедов Морозов устроили драку.

Один Дед Мороз – Тимур позировал под елкой с мужчиной с маленькой девочкой на руках, который и попросил второго Деда Мороза – Мустафу сфотографировать их, пишет местное издание Думская.

Однако Мустафе это не понравилось и он нецензурно попросил конкурента покинуть это место. После словесной перепалки и началась драка.

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Драка сопровождалась под женские крики и детский плачь.

Когда артистов удалось растащить, то у Тимура была оторвана борода и лопнули штаны.

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Ранее Факты ICTV писали, что на железнодорожной станции Вильно в Варшаве (Польша) произошла массовая драка между украинцами и поляками.

Фото: Dreamstime.com

Видео: Думская