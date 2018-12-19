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Народный артист Украины сгорел в собственной квартире в Тернополе

В результате пожара, который произошел 18 декабря в многоэтажке на улице Котляревского в Тернополе, в собственной квартире погиб 96-летний народный артист Украины Петр Ластивка.

О гибели легенды Тернопольского драмтеатра Петра Трофимовича Ластивки, который сыграл на его сцене более 100 ролей, сообщает местный сайт 0352.

Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.

По информации управления ГСЧС Тернопольской области, пожар возник в квартире жилого дома, где обнаружили тело мужчины, 1923 года рождения.

Еще одного человека с признаками отравления продуктами горения забрала скорая.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 12 кв. метров.

Из-за сильного задымления в подъезде спасатели эвакуировали 7 человек.

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Народный артист Украины сгорел в собственной квартире в Тернополе / 3 фотографии

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Ранее Факты ICTV писали, что в селе Каменка Одесской области произошел сильный пожар в частном доме. В результате чего погиб 2-летний мальчик.

Фото0352.ua

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