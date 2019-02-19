В селе Марьяновка Черкасской области в одном из магазинов был найден труп женщины. Как в дальнейшем было установлено, эта женщина является владелицей этого магазина.

Убитой оказалась Валентина Слабошпицкая – младшая сестра известного украинского писателя Михаила Слабошпицкого. О большом семейное горе написала в соцсетях его жена. Рассказала, что их родственница недавно решила заняться бизнесом и этот шаг оказался для нее роковым.

– Всю жизнь работала в библиотеке, а в последние годы жизни держала небольшой сельский магазинчик. Там ее вчера и убили. Жестоко и безжалостно. Перерыли все в доме. Видимо, искали деньги … – говорится в сообщении.

Подозреваемого в расправе нашли в течение суток – только в Черкассах. Мужчина работает там на предприятии, но сам родом из той же Марьяновки: очевидно, убийца был знаком с жертвой. Орудием преступления стал топор. Его молодой человек, после расправы, выбросил на обочине.

– Я взял колбасу. Четыре апельсины, здоровые. Где-то 8-9 пачек крупных сухариков. Залез в сейф, сигареты взял. Два блока и деньги, – рассказал он.

Подозреваемый уже под стражей. За сухарики и несколько апельсинов теперь может провести в тюрьме всю свою жизнь.

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К слову, недалеко от Умани Mercedes пересек сплошную линию, обгоняя другой автомобиль. Машину остановили патрульные, водитель оказался в алкогольном опьянении.