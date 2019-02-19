PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Ради апельсинов и сухариков: на Черкасщине мужчина убил сестру украинского писателя/

Ради апельсинов и сухариков: на Черкасщине мужчина убил сестру украинского писателя

В селе Марьяновка Черкасской области в одном из магазинов был найден труп женщины. Как в дальнейшем было установлено, эта женщина является владелицей этого магазина.

Ради апельсинов и сухариков: на Черкасщине мужчина убил сестру украинского писателя

Убитой оказалась Валентина Слабошпицкая – младшая сестра известного украинского писателя Михаила Слабошпицкого. О большом семейное горе написала в соцсетях его жена. Рассказала, что их родственница недавно решила заняться бизнесом и этот шаг оказался для нее роковым.

– Всю жизнь работала в библиотеке, а в последние годы жизни держала небольшой сельский магазинчик. Там ее вчера и убили. Жестоко и безжалостно. Перерыли все в доме. Видимо, искали деньги … – говорится в сообщении.

Подозреваемого в расправе нашли в течение суток – только в Черкассах. Мужчина работает там на предприятии, но сам родом из той же Марьяновки: очевидно, убийца был знаком с жертвой. Орудием преступления стал топор. Его молодой человек, после расправы, выбросил на обочине.

– Я взял колбасу. Четыре апельсины, здоровые. Где-то 8-9 пачек крупных сухариков. Залез в сейф, сигареты взял. Два блока и деньги, – рассказал он.

Подозреваемый уже под стражей. За сухарики и несколько апельсинов теперь может провести в тюрьме всю свою жизнь.

Больше смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Читайте: Кровавое убийство в США: в доме нашли тела женщины и троих детей

К слову, недалеко от Умани Mercedes пересек сплошную линию, обгоняя другой автомобиль. Машину остановили патрульные, водитель оказался в алкогольном опьянении.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кровавое убийство в США: в доме нашли тела женщины и троих детей
Мать и дочь нашли убитыми в их доме в Житомире
Браконьеры на Черкащине: схемы уничтожения рыбы и как с ними бороться
Она знает за что! Под Одессой отец посреди улицы казнил дочь (18+)
Под Киевом мужчина забил до смерти пенсионерку металлической палкой
В Киеве из окна выпала женщина: на теле погибшей – следы побоев (18+)
В Харькове пассажир убил таксиста среди бела дня. Люди проходили мимо
Луценко раскрыл схему организации убийства Гандзюк
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка