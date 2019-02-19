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Заради апельсинів та сухариків: на Черкащині чоловік вбив сестру українського письменника

У селі Мар’янівка Черкаської області в одному з магазинів виявлено труп жінки. Як в подальшому було встановлено, ця жінка є власницею цього магазину.

Заради апельсинів та сухариків: на Черкащині чоловік вбив сестру українського письменника

Убитою виявилася Валентина Слабошпицька – молодша сестра відомого українського письменника Михайла Слабошпицького. Про велике сімейне горе написала у соцмережах його дружина. Розповіла, що їхня родичка не так давно вирішила зайнятися бізнесом. І цей крок виявився для неї фатальним.

– Все життя працювала у бібліотеці, а в останні роки життя тримала невеличкий сільський магазинчик. Саме там її вчора і вбили. Жорстоко і безжально. Перетрусили все в хаті. Мабуть, шукали гроші… – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного в розправі знайшли протягом доби – аж у Черкасах. Чоловік працює там на підприємстві, але сам родом з тієї ж Мар’янівки: вочевидь, убивця був знайомий із жертвою. Знаряддям злочину стала сокира. Її молодик, після розправи, викинув на узбіччі.

– Я взяв ковбасу. Чотири апельсини, здорові. Десь 8-9 пачок великих сухариків. Заліз у сейф, сігарєти взяв. Два блока і гроші, – розповів він.

Підозрюваний уже під вартою. За сухарики й кілька апельсинів тепер може провести у в’язниці все своє життя.

Більше дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

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До речі, неподалік Умані Mercedes зухвало перетнув суцільну лінію, обганяючи інший автомобіль. Машину зупинили патрульні, водій виявився у алкогольному сп’янінні.

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