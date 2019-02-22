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Догхантера Святогора жестоко избили в Киеве

На догхантера Алексея Святогора напали после заседания по его делу.

Догхантера Святогора жестоко избили в Киеве

Догхантера Алексея Святогора избили в Киеве после заседания по его делу.

Инцидент произошел возле метро Лукьяновская 21 февраля, пишет Вільне слово.

Неизвестные подошли к Святогору около 17.00 и сначала ударили тяжелым предметом по голове. После того, как мужчина упал, его продолжили бить по телу и конечностям.

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Догхантера Святогора жестоко избили в Киеве / 3 фотографии

Отмечается, что нападавшие использовали предмет, похожий на кастет.

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В результате нападения врачи диагностировали у Святогора вдавленный перелом лобной кости, а также рваные раны на голове.

Напомним, 11 июня прошлого года Алексея Святогора арестовали на 60 суток.

26 июня ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Его обвиняют в изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Как известно, Святогор хвастался в сети “успехами” в убийстве бездомных животных.

Фото: Вільне слово, УНИАН

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