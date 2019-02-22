На догхантера Алексея Святогора напали после заседания по его делу.
Догхантера Алексея Святогора избили в Киеве после заседания по его делу.
Инцидент произошел возле метро Лукьяновская 21 февраля, пишет Вільне слово.
Неизвестные подошли к Святогору около 17.00 и сначала ударили тяжелым предметом по голове. После того, как мужчина упал, его продолжили бить по телу и конечностям.
Отмечается, что нападавшие использовали предмет, похожий на кастет.
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В результате нападения врачи диагностировали у Святогора вдавленный перелом лобной кости, а также рваные раны на голове.
Напомним, 11 июня прошлого года Алексея Святогора арестовали на 60 суток.
26 июня ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Его обвиняют в изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
Как известно, Святогор хвастался в сети “успехами” в убийстве бездомных животных.
Фото: Вільне слово, УНИАН