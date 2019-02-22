На догхантера Олексія Святогора напали після засідання у його справі.

Догхантера Олексія Святогора побили в Києві після засідання у його справі.

Інцидент стався біля метро Лук’янівська 21 лютого, пише Вільне слово.

Невідомі підійшли до Святогора близько 17.00 і спочатку вдарили важким предметом по голові. Після того, як чоловік упав, його продовжили бити по тілу і кінцівкам.













Догхантера Святогора жорстоко побили у Києві / 3 фотографии

Відзначається, що нападники використовували предмет, схожий на кастет.

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У результаті нападу лікарі діагностували у Святогора втиснутий перелом лобової кістки, а також рвані рани на голові.

Нагадаємо, 11 червня минулого року Олексія Святогора заарештували на 60 діб.

26 червня йому змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Його звинувачують у виготовленні або розповсюдженні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.

Як відомо, Святогор хвалився у мережі “успіхами” у вбивстві бездомних тварин.

Фото: Вільне слово, УНІАН