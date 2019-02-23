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Через переход в ПЦУ: на Волыни священник МП открыл огонь по людям

На Волыни священник УПЦ Московского патриархата открыл огонь по людям возле церкви из-за желания прихожанин перейти в ПЦУ.

Через переход в ПЦУ: на Волыни священник МП открыл огонь по людям

О стрельбе в селе Жидичин Волынской области сообщила местная полиция.

– Поступило сообщение о том, что один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Волынской области.

В свою очередь подробности происшествия раскрыли очевидцы.

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Настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, – рассказал очевидец Тарас Высоцкий.

Священник успел сделать 4 выстрела.

Он совершил 4 выстрела, два из которых были в сторону церкви, где стояли мы. Картечь на стене церкви зафиксирована, – отметил Александр Дмитрук, который также находился на месте происшествия.

По его словам, местные жители абсолютным большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ.

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Через переход в ПЦУ: на Волыни священник МП открыл огонь по людям / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что у Киеве на Лесном массиве трое мужчин устроили стрельбу, в результате которой пострадал 5-летний ребенок.

Фото: Oleksandr Dmytruk

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