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Сколько парафий УПЦ (МП) перешло к ПЦУ (КАРТА)

Все больше приходов УПЦ (МП) переходят к первой поместной автокефальной Православной церкви Украины. Все, что нужно знать, и карта переходов парафий – в материале Фактов ICTV.

Сколько парафий УПЦ (МП) перешло к ПЦУ (КАРТА)

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный Собор Украинской православной церкви.

Согласно решению Собора, предстоятелем Православной церкви Украины стал митрополит Епифаний.

Пусть и Русская православная церковь была против автокефалии украинской церкви, 6 января  ПЦУ получила Томос и стала 15-й автокефальной церковью.

С того дня парафии УПЦ (МП) по всей территории нашего государства начали переходить в состав первой поместной церкви Украины.

На данный момент к РПУ перешли более 300 парафий.

Кроме того, недавно 12 священников РПЦ также перешли в Православную церковь Украины, за что Московский патриархат обложил их запретами.

– Мы не ставим за цель количество. Нам важно, чтобы таким был выбор общины, чтобы это было свободное волеизъявление, – прокомментировали Фактам ICTV в пресс-службе ПЦУ.

Для информации: приход (парафия) – это религиозная община, ниже церковно-административная единица христианских церквей с собственным храмом и священником, объединяющая верующих в пределах определенной территории.

Кстати, если это не единственное слово, которое вы не понимаете из религиозной тематики, предлагаем вам пройти тест на знание церковной лексики.

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Наиболее активно парафии переходят к ПЦУ в центральной и западной частях Украины.

После получения томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились 320 приходов.

Религиозно-информационная служба Украины создала интерактивную карту, где можно увидеть переходы общин.

Карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ состоянию на 18 февраля 2019:

Напомним, 7 января мирополит Киевский и всей Украины Епифаний и президент Украины Петр Порошенко торжественно внесли томос об автокефалии ПЦУ в Софию Киевскую.

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