На Волині священик УПЦ Московського патріархату відкрив вогонь по людях біля церкви через бажання парафіянин перейти до ПЦУ.

Про стрілянину в селі Жидичин Волинської області повідомила місцева поліція.

– Надійшло повідомлення про те, що один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Волинській області.

У свою чергу подробиці події розкрили очевидці.

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– Настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ МП села Жидичин Ківерцівського району протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь із вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля бочок, охороняючи храм, – розповів очевидець Тарас Висоцький.

Священик встиг зробити 4 постріли.

– Він здійснив 4 постріли, два з яких були в сторону церкви, де стояли ми. Картеч на стіні церкви є зафіксована, – зазначив Олександр Дмитрук, який також знаходився на місці події.

За його словами, місцеві жителі абсолютною більшістю голосів проголосували за перехід церкви до ПЦУ.









Через перехід до ПЦУ: на Волині священик МП відкрив вогонь по людях / 2 фотографии

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Фото: Oleksandr Dmytruk