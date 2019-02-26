В селе Струмок Одесской области трое неизвестных в масках проникли в дом местного фермера, избили его и украли $30 тыс.

В селе Струмок Одесской области трое неизвестных в масках проникли в дом местного фермера, избили его и украли $30 тыс., пишет УНН.

По информации издания, злоумышленники также избили брата фермера, который находился в доме.

Грабители выстрелили в дверь, чтобы запугать фермера. Им удалось украсть деньги и ювелирными изделиями.

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Нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

По факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).

Недавно в Днепре трое неизвестных напали на мужчину у подъезда дома, похитив у него сумку с $100 тыс.

Фото: dreamstime