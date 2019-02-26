У селі Струмок Одеської області троє невідомих в масках проникли в будинок місцевого фермера, побили його і вкрали $ 30 тис.

У селі Струмок Одеської області троє невідомих в масках проникли в будинок місцевого фермера, побили його і вкрали $ 30 тис., пише УНН.

За інформацією видання, зловмисники також побили брата фермера, який знаходився в будинку.

Грабіжники вистрілили в двері, щоб залякати фермера. Їм вдалося вкрасти гроші і ювелірними виробами.

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Нападники втекли в невідомому напрямку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій).

Нещодавно у Дніпрі троє невідомих напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.

Фото: dreamstime