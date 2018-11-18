Во время ограбления инкассаторского автомобиля ПриватБанка в Ирпене Киевской области злоумышленники забрали не 1,8 млн, а 3 ​​млн грн.

Это выяснилось при подсчете денег в похищенных кассетах после задержания одного из преступников, сообщает УНН со ссылкой на информацию областной полиции.

Ранее в банке заявляли о похищении 1,8 млн. В полиции считают странным факт незнания сотрудниками банка, какую сумму заряжали в кассеты.

Там также уточнили, что задержание двух других грабителей – дело техники.

Перед этим полиция задержала одного из грабителей и изъяла у него 5 банковских кассет.

Читайте: Окровавленный и голый: в Киеве мужчина бил стекло и бросался шлакоблоками (18+)

К слову, в польском городе Жары два украинца ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.

Фото: Поліція Київської області