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Ограбление инкассаторского авто в Ирпене: украли на миллион больше

Во время ограбления инкассаторского автомобиля ПриватБанка в Ирпене Киевской области злоумышленники забрали не 1,8 млн, а 3 ​​млн грн.

Пограбування інкасаторського авто в Ірпені

Это выяснилось при подсчете денег в похищенных кассетах после задержания одного из преступников, сообщает УНН со ссылкой на информацию областной полиции.

Ранее в банке заявляли о похищении 1,8 млн. В полиции считают странным факт незнания сотрудниками банка, какую сумму заряжали в кассеты.

Там также уточнили, что задержание двух других грабителей – дело техники.

Перед этим полиция задержала одного из грабителей и изъяла у него 5 банковских кассет.

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К слову, в польском городе Жары два украинца ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.

ФотоПоліція Київської області

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