28 февраля в районе горы Говерла пропали двое туристов из Одессы.

Вчера, 28 февраля, при спуске с горы Говерла исчезли двое туристов из Одессы, сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Мужчина и женщина пропали во время прохождения туристического маршрута с другими туристами.

Поисково-спасательные работы проводят два горных отделения спасателей.

Поиск пропавших туристов осложнен из-за крутых склонов, обледенения, лавинной угрозы и отсутствия мобильной связи в районе поиска.

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К слову, в Карпатах двое туристов погибли во время схождения на гору.