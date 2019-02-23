В Карпатах во время восхождения на гору Поп Иван-Черногорский вследствие обморожения погибли двое туристов.

Группа туристов из 8 человек двигалась на гору Поп Иван-Черногорский, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Туристы обратились за помощью к спасателям.

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– К спасательному посту на носилках транспортировали трех туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), 5 туристов прибыли самостоятельно, – рассказали в ГСЧС.

Впоследствии стало известно, что погибли 2 человека. Остальные туристы находится в помещении спасательного поста.

Ранее Факты ICTV писали, что киевские патрульные высадили задержанного мужчину под Вышгородом и тот замерз насмерть.

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