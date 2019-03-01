28 лютого в районі гори Говерла пропали двоє туристів з Одеси.
Вчора, 28 лютого, під час спуску з гори Говерла зникли двоє туристів з Одеси, повідомляє прес-служба ДСНС в Закарпатській області.
Чоловік і жінка пропали під час проходження туристичного маршруту з іншими туристами.
Пошуково-рятувальні роботи проводять два гірських відділення рятувальників.
Пошук туристів, що зникли ускладнений через круті схили, обмерзання, лавинну небезпеку та відсутність мобільного зв’язку в районі пошуку.
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До слова, в Карпатах двоє туристів загинули під час сходження на гору.
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