В центре Киева произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

В центре Киева, на Крещатике, один из водителей нарушил правила дорожного движения, из-за чего столкнулись шесть автомобилей и образовалась пробка, сообщает Еспресо.

По информации свидетелей, водитель автомобиля Volkswagen решил проигнорировать запрещающий сигнал светофора на перекрестке.

Из-за этого произошло столкновение с кроссовером Honda CR-V, после чего Volkswagen оказался на встречной полосе движения.

Водитель автомобиля потерял управление, в результате чего тот столкнулся с Citroen. От этого удара пострадали еще три авто.

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Никто из участников ДТП не получил серьезные травмы, однако на Крещатике образовалась пробка в оба направления.





















Масштабное ДТП в центре Киева – на Крещатике образовалась пробка / 5 фотографий

К слову, под Киевом столкновение трех автомобилей привело к смертельным последствиям.

Фото: Еспресо