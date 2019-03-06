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Масштабна ДТП у центрі Києва – на Хрещатику утворився затор

У центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.

ДТП

У центрі Києва, на Хрещатику, один з водіїв порушив правила дорожнього руху, через що зіткнулися шість автомобілів і утворився затор, повідомляє Еспресо.

За інформацією свідків, водій автомобіля Volkswagen вирішив проігнорувати забороняючий сигнал світлофора на перехресті.

Через це сталося зіткнення з кросовером Honda CR-V, після чого Volkswagen опинився на зустрічній смузі руху.

Водій автомобіля втратив керування, через що той зіткнувся з Citroen. Від цього удару постраждали іще три авто.

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Ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми, проте на Хрещатику утворився затор в обидва напрямки.

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Масштабна ДТП у центрі Києва – на Хрещатику утворився затор / 5 фотографий

До слова, під Києвом зіткнення трьох автомобілів призвело до смертельних наслідків.

Фото: Еспресо

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