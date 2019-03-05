В Николаеве за сутки упали три тополя. Один из них раздавил микроавтобус и оборвал высоковольтные провода.
В Николаеве за сутки упали три тополя. Один из них раздавил микроавтобус и оборвал высоковольтные провода, пишут Новости-N.
Большой тополь упал на микроавтобус Газель в центре города. Водитель успел затормозить и в последний момент покинул авто.
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Из-за обрыва проводов было изменено движение троллейбусов.
Еще один тополь рухнул в Николаеве на проспекте Мира возле дома № 17. Третье дерево упало на улице Декабристов возле дома № 67. Из-за это был частично заблокирован проезд для транспорта.
В Николаеве тополь упал на микроавтобус и оборвал высоковольтные провода / 3 фотографии
Ранее в Николаеве автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
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