Кандидату в президенты Юрию Тимошенко предложили 5 млн грн, чтобы он снял свою кандидатуру на выборах президента Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook, что кандидату в президенты Юрию Тимошенку поступило предложение отказаться от участия в выборах президента Украины, за что он должен был получить 5 млн грн.

Кандидат в президенты сам сообщил Генеральной прокуратуре о том, что на него пытаются повлиять.

Двух людей, которые попытались отдать Тимошенко доллары в эквиваленте 5 млн грн, задержали по ст. 157 ч. 3 УК Украины (Препятствование осуществлению избирательного права).

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К слову, в Киеве двух сотрудников патрульной полиции задержали во время получения взятки.

Фото: Юрий Луценко