Кандидату в президенты Юрию Тимошенко предложили 5 млн грн, чтобы он снял свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook, что кандидату в президенты Юрию Тимошенку поступило предложение отказаться от участия в выборах президента Украины, за что он должен был получить 5 млн грн.
Кандидат в президенты сам сообщил Генеральной прокуратуре о том, что на него пытаются повлиять.
Двух людей, которые попытались отдать Тимошенко доллары в эквиваленте 5 млн грн, задержали по ст. 157 ч. 3 УК Украины (Препятствование осуществлению избирательного права).
Читайте: Когда выборы в Украине 2019
К слову, в Киеве двух сотрудников патрульной полиции задержали во время получения взятки.
Фото: Юрий Луценко
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+