Двух сотрудников патрульной полиции Киева задержали при получении взятки.

Деньги полицейские требовали с водителей за непривлечение их к административной ответственности, сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

26-летний старший лейтенант и 25-летний лейтенант полиции “зарабатывали” на водителях регулярно.

ДВБ задокументировал факт получения напарниками 3,8 тыс. и 9,9 тыс. грн.

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Прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст.368 УКУ по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды отдельными сотрудниками Управления патрульной полиции в городе Киеве.













“Зарабатывали” на водителях: в Киеве двух патрульных поймали на взятке / 3 фотографии

К слову, в Днепропетровской области задержали подполковника, который вымогал взятку в размере $7 тыс.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки НПУ