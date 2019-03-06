Кандидату у президенти Юрію Тимошенку запропонували 5 млн грн, аби він зняв свою кандидатуру на виборах президента України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook, що кандидату у президенти Юрію Тимошенку поступила пропозиція відмовитися від участі у виборах президента України, за що він мав отримати 5 млн грн.

Кандидат у президенти сам повідомив Генеральній прокуратурі про те, що на нього намагаються вплинути.

Двох осіб, які спробували віддати Тимошенку долари в еквіваленті 5 млн грн, затримали за ст. 157 ч. 3 КК України (Перешкоджання здійснення виборчого права).

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До слова, у Києві двох співробітників Патрульної поліції затримали під час отримання хабара.

Фото: Юрій Луценко