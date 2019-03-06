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В Украине обнаружили партию опасных презервативов

На территорию Украины попала опасная партия презервативов, которая была запрещена для продажи и должна была быть уничтожена.

В Украине обнаружили партию опасных презервативов

Партия презервативов известной марки не соответствовала требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

– Представитель производителя Великобритания, который изготавливает презервативы Durex, с целью контроля своей продукции приобрел изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными, – говорится в сообщении.

Как запрещенная партия попала в Украину сейчас выясняет Гослекслужба. Принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали 5 альтернатив презервативам.

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