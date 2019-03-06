На територію України потрапила небезпечна партія презервативів, яка була заборонена для продажу і повинна була бути знищена.

Партія презервативів відомої марки не відповідала вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів.

Про це повідомляє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

– Представник виробника Великої Британія, який виготовляє презервативи Durex, з метою контролю своєї продукції придбал виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними, – йдеться у повідомленні.

Як заборонена партія потрапила в Україну зараз з’ясовує Держлікслужба. Вживаються всі необхідні заходи відповідно до чинного законодавства.

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До речі, Факти ICTV публікували 5 альтернатив презервативів.