Возле реки Ингул в Кропивницком был найден труп младенца.

Возле реки Ингул в Кропивницком был найден труп младенца, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

На теле ребенка были обнаружены укусы животных и следы разложения.

Обстоятельства смерти новорожденной девочки устанавливаются.

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Правоохранители разыскивают мать младенца.

По факту открыто уголовное производство по ст. 117 КК Украины (умышленное убийство матерью своего ребенка).

К слову, недавно на кладбище во Львовской области нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.