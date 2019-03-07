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В Кропивницком нашли труп младенца с укусами животных

Возле реки Ингул в Кропивницком был найден труп младенца.

В Кропивницком нашли труп младенца с укусами животных

Возле реки Ингул в Кропивницком был найден труп младенца, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

На теле ребенка были обнаружены укусы животных и следы разложения.

Обстоятельства смерти новорожденной девочки устанавливаются.

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Правоохранители разыскивают мать младенца.

По факту открыто уголовное производство по ст. 117 КК Украины (умышленное убийство матерью своего ребенка).

К слову, недавно на кладбище во Львовской области нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.

Фото: Dreamstime

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