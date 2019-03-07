Біля річки Інгул у Кропивницькому було знайдено труп немовляти.

Біля річки Інгул у Кропивницькому було знайдено труп немовляти, повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

На тілі дитини були виявлені укуси тварин і сліди розкладання.

Обставини смерті новонародженої дівчинки встановлюються.

Читайте: У Києві жінка викинула немовля на смітник

Правоохоронці розшукують матір немовляти.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї дитини).

До слова, нещодавно на кладовищі у Львівській області знайшли тіло новонародженої дівчинки без ознак життя.