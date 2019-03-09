8 марта в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку.
8 марта в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.
Около 23.00 девушка шла с работы. Возле улицы Троицкой на нее напал парень. Он повалил ее на землю и ударил по лицу.
После этого, угрожая убийством, начал насиловать ее.
Его спугнул прохожий, который проходил неподалеку. Он сразу вызвал полицейских и медиков.
Насильник убежал в неизвестном направлении.
Во время опроса свидетелей, потерпевшей и просмотра материалов с камер видеонаблюдения удалось установить приметы 16-летнего парня и разослать на него ориентировку.
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Утром в центре города, на площади Покровской, полицейские заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на насильника. У него сбитые кулаки, а на одежде пятна, похожие на кровь. Парень не смог объяснить, откуда они.
Парня задержали и сообщили родителям.
По факту открыто уголовное производство по статье Изнасилование. Несовершеннолетнему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
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