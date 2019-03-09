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В Сумах 16-летний подросток избил и изнасиловал девушку

8 марта в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку.

В Сумах 16-летний подросток избил и изнасиловал девушку

8 марта в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.

Около 23.00 девушка шла с работы. Возле улицы Троицкой на нее напал парень. Он повалил ее на землю и ударил по лицу.

После этого, угрожая убийством, начал насиловать ее.

Его спугнул прохожий, который проходил неподалеку. Он сразу вызвал полицейских и медиков.

Насильник убежал в неизвестном направлении.

Во время опроса свидетелей, потерпевшей и просмотра материалов с камер видеонаблюдения удалось установить приметы 16-летнего парня и разослать на него ориентировку.

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Утром в центре города, на площади Покровской, полицейские заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на насильника. У него сбитые кулаки, а на одежде пятна, похожие на кровь. Парень не смог объяснить, откуда они.

Парня задержали и сообщили родителям.

По факту открыто уголовное производство по статье Изнасилование. Несовершеннолетнему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее Факты ICTV писали, что в одном из сел в Николаевской области 57-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

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