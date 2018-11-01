PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Применил электрошокер и изнасиловал: в Киеве задержали педофила/

Применил электрошокер и изнасиловал: в Киеве задержали педофила

В Киеве полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки, которого искала почти год.

Згвалтування

Преступление было совершено еще в марте 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве. На ул. Оноре де Бальзака мужчина применил к ребенку электрошокер и изнасиловал.

– Фоторобот, составленный по информации от потерпевшей девочки, участковые разместили в общественных местах. Оперативники тщательно проверяли сообщения относительно похожих по описанию граждан, ― рассказали в полиции.

Нашли мужчину п ри помощи ДНК-профиля. Им оказался 47-летний киевлянин. Его уже ранее судили, но за убийство.

– Три месяца назад его задержали за подготовку к совершению убийства, а сейчас он пребывает в следственном изоляторе в другом регионе Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы, ― пояснил Косовский.

Читайте: В Болгарии изнасиловали и убили журналистку

К слову, в одном из городов Одесской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 8-летнего мальчика.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Киевщине педофил развращал 10-летнюю девочку на глазах у 6-летней подруги
Момо, ведьмы и демоны: в Киеве прошел парад зомби
Развращал 11-летнюю: в Бердичеве задержали тренера спортшколы
В Киеве мужчину толкнули под автобус. Он погиб
Более 100 видео. На Полтавщине поймали распространителя детской порнографии
У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем
В Киеве мужчина гонялся за детьми с ножом и молотком
4 года условно: в России отпустили участников группового изнасилования
роналду обвиняют в изнасиловании
Роналду обвинили в изнасиловании еще две женщины
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка