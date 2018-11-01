В Киеве полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки, которого искала почти год.

Преступление было совершено еще в марте 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве. На ул. Оноре де Бальзака мужчина применил к ребенку электрошокер и изнасиловал.

– Фоторобот, составленный по информации от потерпевшей девочки, участковые разместили в общественных местах. Оперативники тщательно проверяли сообщения относительно похожих по описанию граждан, ― рассказали в полиции.

Нашли мужчину п ри помощи ДНК-профиля. Им оказался 47-летний киевлянин. Его уже ранее судили, но за убийство.

– Три месяца назад его задержали за подготовку к совершению убийства, а сейчас он пребывает в следственном изоляторе в другом регионе Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы, ― пояснил Косовский.

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К слову, в одном из городов Одесской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 8-летнего мальчика.