8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.
8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину, повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.
Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.
Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.
Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.
Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.
Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.
Читайте: Застосував електрошокер і згвалтував: у Києві затримали педофіла
Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.
Хлопця затримали і повідомили батькам.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.
Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.