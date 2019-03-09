PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину

8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.

У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину

8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину, повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.

Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.

Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.

Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.

Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.

Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.

Читайте: Застосував електрошокер і згвалтував: у Києві затримали педофіла

Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.

Хлопця затримали і повідомили батькам.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Двоє чоловіків звинуватили Майкла Джексона у розбещенні
Пізно дозволили аборт: в Аргентині 11-річній дівчинці зробили кесарів розтин
В українському селі підліток згвалтував шестикласника
У США чоловіка засудили за зґвалтування коня
Зґвалтував 276 дітей: у Колумбії педофіла посадили на 60 років
Під Києвом затримали німця, який 5 років ґвалтував дітей
На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку
На Донбасі опікун розбещував чотирьох дітей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка