8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.

8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину, повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.

Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.

Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.

Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.

Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.

Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.

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Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.

Хлопця затримали і повідомили батькам.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.