Минимум 87 человек получили ранения после того, как катер столкнулся с китом в Японском море.

Минимум 87 человек получили ранения после того, как катер столкнулся с китом в Японском море, пишет NHK, ссылаясь на информацию береговой охраны Японии.

Отмечается, что среди пострадавших есть пять человек, которые находятся в тяжелом состоянии.

Катер направлялся на остров Садо (Япония) из порта Ниигата.

В результате аварии, катер прибыл в пункт назначения примерно на час позже графика.

87 пострадавших госпитализированы. Всего на борту катера находился 121 пассажир.

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В береговой охране рассказали, что нашли трещину в корме судна размером в 15 см.

Также часть крыла на подводных крыльях была изогнута.

Заместитель директора муниципального аквариума Синичиро Икэгути рассказал, что норки и горбатые киты сейчас мигрируют через Японское море.

Напомним, в Японии возобновили китобойный промысел, который был запрещен более 20 лет.