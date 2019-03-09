Мінімум 87 осіб отримали поранення після того, як катер зіткнувся з китом у Японському морі.

Мінімум 87 осіб отримали поранення після того, як катер зіткнувся з китом у Японському морі, пише NHK, посилаючись на інформацію берегової охорони Японії.

Зазначається, що серед постраждалих є п’ять осіб, які перебувають у важкому стані.

Катер прямував на острів Садо (Японія) з порту Ніїгата.

В результаті аварії, катер прибув до пункту призначення приблизно на годину пізніше графіка.

87 постраждалих госпіталізовано. Всього на борту катера знаходився 121 пасажир.

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У береговій охороні розповіли, що знайшли тріщину в кормі судна розміром в 15 см.

Також частина крила на підводних крилах була вигнута.

Заступник директора комунального акваріума Сінічіро Ікегуті розповів, що норки і горбаті кити зараз мігрують через Японське море.

Нагадаємо, в Японії відновили китобійний промисел, який був заборонений більше 20 років.