Мінімум 87 осіб отримали поранення після того, як катер зіткнувся з китом у Японському морі.
Мінімум 87 осіб отримали поранення після того, як катер зіткнувся з китом у Японському морі, пише NHK, посилаючись на інформацію берегової охорони Японії.
Зазначається, що серед постраждалих є п’ять осіб, які перебувають у важкому стані.
Катер прямував на острів Садо (Японія) з порту Ніїгата.
В результаті аварії, катер прибув до пункту призначення приблизно на годину пізніше графіка.
87 постраждалих госпіталізовано. Всього на борту катера знаходився 121 пасажир.
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У береговій охороні розповіли, що знайшли тріщину в кормі судна розміром в 15 см.
Також частина крила на підводних крилах була вигнута.
Заступник директора комунального акваріума Сінічіро Ікегуті розповів, що норки і горбаті кити зараз мігрують через Японське море.
Нагадаємо, в Японії відновили китобійний промисел, який був заборонений більше 20 років.