В Сестрятине Ровенской области около 10 священников УПЦ МП и несколько десятков неизвестных людей заблокировали храм общины ПЦУ.

Община села Сестрятин Ровенской области на собрании приняла решение о переходе к ПЦУ.

10 марта в храм прибыли около 10 священнослужителей УПЦ МП, а также до двух десятков неизвестных людей. Они заблокировали вход в храм и стали молиться.

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Впоследствии община ПЦУ смогла попасть в Свято-Николаевской церкви.

Сторонники начали собирать книги и иконы, которые они считают своими.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге совершено нападение на храм Вознесения Господня, который начал функционировать с 1876 года.

Фото: Ровенские новости.