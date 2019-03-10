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На Рівненщині священики УПЦ МП заблокували храм для громади ПЦУ

У Сестрятині Рівненської області близько 10 священиків УПЦ МП і декілька десятків невідомих людей заблокували храм для громади ПЦУ.

На Рівненщині священики УПЦ МП заблокували храм для громади ПЦУ

Громада села Сестрятин Рівненської області на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

10 березня до храму прибули близько 10 священнослужителів УПЦ МП, а також до двох десятків невідомих людей. Вони заблокували вхід до храму та стали молитися.

Читайте: Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

Згодом громада ПЦУ змогла потрапити до Свято-Миколаївської церкви.

Прихильники почали збирати книжки та ікони, які вони вважають своїми.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі скоєно напад на храм Вознесіння Господнього, який почав функціонувати з 1876 року.

Фото: Рівненські новини.

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