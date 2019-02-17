На стенах храма Вознесения Господня оставили нацистские надписи.

В Кривом Роге совершено нападение на храм Вознесения Господня, который начал функционировать с 1876 года.

Неизвестные подожгли в здании двери и написали на стенах “14/88”.

На стенах храма оставили нацистские надписи. Фото: Криворожская епархия

В Криворожской епархии сообщают, что поджигали храм с помощью зажигательной смеси. В результате нападавшие повредили центральные входные двери и надвратную икону Вознесения Господня.

Церковники заявили, что надписи, которые оставили на стенах храма, используются представителями радикальных нацистских движений.

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Правоохранители расследуют попытку поджога по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Как сообщалось, в СБУ заявили, что российские спецслужбы планировали в Украине поджоги храмов Московского патриархата.