На стенах храма Вознесения Господня оставили нацистские надписи.
В Кривом Роге совершено нападение на храм Вознесения Господня, который начал функционировать с 1876 года.
Неизвестные подожгли в здании двери и написали на стенах “14/88”.
На стенах храма оставили нацистские надписи. Фото: Криворожская епархия
В Криворожской епархии сообщают, что поджигали храм с помощью зажигательной смеси. В результате нападавшие повредили центральные входные двери и надвратную икону Вознесения Господня.
Церковники заявили, что надписи, которые оставили на стенах храма, используются представителями радикальных нацистских движений.
Читайте: Епископа Гедеона из УПЦ МП лишили гражданства Украины и вернули во Франкфурт
Правоохранители расследуют попытку поджога по ч. 2 ст. 194 УК Украины.
Как сообщалось, в СБУ заявили, что российские спецслужбы планировали в Украине поджоги храмов Московского патриархата.