PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ураган на Житомирщине: сорванная крыша убила женщину и травмировала ее дочь

В городе Коростышев Житомирской области сильный ветер сорвал крышу из супермаркета. В результате чего погибла женщина, ее дочь в реанимации.

Ураган на Житомирщине: сорванная крыша убила женщину и травмировала ее дочь

Трагедия произошла в результате непогоды в городе Коростышев Житомирской области.

– Из-за сильных порывов ветра из технического помещения здания магазина сорвало крышу – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело 1995 года рождения, – рассказали в ГСЧС.

Читайте: Вторая жертва урагана: в Виннитчине на женщину упало дерево

Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

  • image
  • image
Ураган на Житомирщине: сорванная крыша убила женщину и травмировала ее дочь / 2 фотографии

Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева, поваленного шквальным ветром, погибла 11-летняя девочка.

Фото: ГСЧС

Источник: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нашли записку о бомбе: в Баку экстренно сел российский самолет
В Виннице дерево упало на 12-летнюю девочку: ребенка спасти не удалось
На Запорожье и Днепропетровщине не работают линии спецсвязи
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли 5 человек
Вертолеты от Airbus: обновленные характеристики и зачем Украине
В Киеве автомобиль с 5 иностранцами протаранил столб
В Киеве роженица выбросила мертвого младенца на помойку
Бил пока не умерла: в пруду в Киевской области нашли тело женщины с кирпичами на ногах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка