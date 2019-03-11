В городе Коростышев Житомирской области сильный ветер сорвал крышу из супермаркета. В результате чего погибла женщина, ее дочь в реанимации.
Трагедия произошла в результате непогоды в городе Коростышев Житомирской области.
– Из-за сильных порывов ветра из технического помещения здания магазина сорвало крышу – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело 1995 года рождения, – рассказали в ГСЧС.
Читайте: Вторая жертва урагана: в Виннитчине на женщину упало дерево
Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Ураган на Житомирщине: сорванная крыша убила женщину и травмировала ее дочь / 2 фотографии
Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева, поваленного шквальным ветром, погибла 11-летняя девочка.
Фото: ГСЧС
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+