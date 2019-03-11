В городе Коростышев Житомирской области сильный ветер сорвал крышу из супермаркета. В результате чего погибла женщина, ее дочь в реанимации.

Трагедия произошла в результате непогоды в городе Коростышев Житомирской области.

– Из-за сильных порывов ветра из технического помещения здания магазина сорвало крышу – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело 1995 года рождения, – рассказали в ГСЧС.

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Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации.









Ураган на Житомирщине: сорванная крыша убила женщину и травмировала ее дочь / 2 фотографии

Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева, поваленного шквальным ветром, погибла 11-летняя девочка.

Фото: ГСЧС