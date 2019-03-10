PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Виннице дерево упало на 12-летнюю девочку: ребенка спасти не удалось

В Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка.

В Виннице дерево упало на 12-летнюю девочку: ребенка спасти не удалось

Трагедия случилась в Виннице на Ватутина.

В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Винницкой области.

Читайте: На Запорожье легковушка съехала в кювет и перевернулся: три человека погибли

По факту гибели девочки открыло уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство, с пометкой несчастный случай).

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку.

Источник: ГУ НП у Вінницькій області

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве автомобиль с 5 иностранцами протаранил столб
В Киеве роженица выбросила мертвого младенца на помойку
Бил пока не умерла: в пруду в Киевской области нашли тело женщины с кирпичами на ногах
В Индонезии произошел оползень, много людей под завалами, есть погибшие
В Киеве фотограф организовал детскую порностудию
В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие
В Донецкой области вблизи пункта пропуска взорвалось авто – есть жертвы
В Карпатах погибли двое туристов от обморожения
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка