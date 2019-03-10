В Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка.
Трагедия случилась в Виннице на Ватутина.
В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Винницкой области.
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По факту гибели девочки открыло уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство, с пометкой несчастный случай).
Ранее Факты ICTV писали, что в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку.
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