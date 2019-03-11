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Факти / Надзвичайні події

Ураган на Житомирщині: зірваний дах вбив жінку та травмував її доньку

У місті Коростишів Житомирської області сильний вітер зірвав дах із супермаркету. Внаслідок чого загинула жінка, її донька у реанімації.

Ураган на Житомирщині: зірваний дах вбив жінку та травмував її доньку

Трагедія сталася внаслідок негоди у місті Коростишів Житомирської області.

– Через сильні пориви вітру з технічного приміщення будівлі магазину зірвало покрівлю – металевий лист розміром 11х14 метрів упав на двох жінок. На місці події загинула мати та важко травмована її донька, 1995 року народження, – розповіли у ДСНС.

Читайте: Друга жертва буревію: на Вінниччині на жінку впало дерево

Дівчина у важкому стані перебуває у реанімації.

 

Нагадаємо, 10 березня у Вінниці внаслідок падіння дерева, поваленого шквальним вітром, загинула 11-річна дівчинка.

Фото: ДСНС

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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