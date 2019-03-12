В селе Грунь (Сумская область) муж ударил ножом бывшую жену, а после сел в машину и на огромной скорости врезался в дерево.

В селе Грунь (Сумская область) муж ударил ножом бывшую жену, а после сел в машину и на огромной скорости врезался в дерево.

Между бывшими супругами возник конфликт. Мужчина нанес 38-летней женщине проникающие ножевые ранения живота и шеи.

Испугавшись содеянного, сел в свою машину и на огромной скорости врезался в дерево. В результате аварии, мужчина погиб на месте.

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По словам соседей, супруги не жили вместе больше года. Мужчина работал трактористом и характеризовался положительно. Но из-за ревности он угрожал своей экс-супруге. В тот день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения.

Во время разговора он начал угрожать своему 19-летнему сыну. Мать заступилась и пыталась выпроводить бывшего. Он схватил нож и стал им размахивать, нанеся при этом ранения.

По факту открыли уголовные производства по статьям Покушение на преступление, Умышленное убийство и Нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в одном из сел в Николаевской области 57-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.