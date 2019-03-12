PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Сумами муж ударил ножом жену и совершил самоубийство

В селе Грунь (Сумская область) муж ударил ножом бывшую жену, а после сел в машину и на огромной скорости врезался в дерево.

Под Сумами муж ударил ножом жену и совершил самоубийство

В селе Грунь (Сумская область) муж ударил ножом бывшую жену, а после сел в машину и на огромной скорости врезался в дерево.

Между бывшими супругами возник конфликт. Мужчина нанес 38-летней женщине проникающие ножевые ранения живота и шеи.

Испугавшись содеянного, сел в свою машину и на огромной скорости врезался в дерево. В результате аварии, мужчина погиб на месте.

Читайте: Применил электрошокер и изнасиловал: в Киеве задержали педофила

По словам соседей, супруги не жили вместе больше года. Мужчина работал трактористом и характеризовался положительно. Но из-за ревности он угрожал своей экс-супруге. В тот день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения.

Во время разговора он начал угрожать своему 19-летнему сыну. Мать заступилась и пыталась выпроводить бывшего. Он схватил нож и стал им размахивать, нанеся при этом ранения.

По факту открыли уголовные производства по статьям Покушение на преступление, Умышленное убийство и Нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в одном из сел в Николаевской области 57-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Сумах 16-летний подросток избил и изнасиловал девушку
Стала известна причина самоубийства Кита Флинта – СМИ
Загадочная смерть нацгвардейца в Киеве – парень выпал из окна
В киевской многоэтажке повесился 23-летний парень
В Одессе повесился 29-летний военный, приехавший к маме на выходные
В Киеве мужчина совершил самоубийство после ссоры с женой
В Днепропетровской области пенсионерка пыталась сжечь себя заживо
В Киеве из окна выпала женщина: на теле погибшей – следы побоев (18+)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка