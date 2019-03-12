У селі Грунь (Сумська область) чоловік вдарив ножем колишню дружину, а після сів у машину і на величезній швидкості врізався у дерево.

У селі Грунь (Сумська область) чоловік вдарив ножем колишню дружину, а після сів у машину і на величезній швидкості врізався у дерево.

Між колишнім подружжям виник конфлікт. Чоловік завдав 38-річній жінці проникаючі ножові поранення живота і шиї.

Злякавшись скоєного, сів у свою машину і на величезній швидкості врізався в дерево. В результаті аварії чоловік загинув на місці.

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За словами сусідів, подружжя не жило разом більше року. Чоловік працював трактористом і характеризувався позитивно. Але через ревнощі він погрожував своїй екс-дружині. Того дня він у черговий раз прийшов, щоб з’ясувати стосунки.

Під час розмови він почав погрожувати своєму 19-річному синові. Мати заступилася і намагалася випровадити колишнього. Він схопив ніж і став ним розмахувати, завдавши при цьому поранення.

За фактом відкрили кримінальні провадження за статтями Замах на злочин, як Умисне вбивство і Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.