Уснул на несколько секунд: в Киеве таксист с пассажиром влетел в столб
В Киеве произошло ДТП, в результате которого никто не пострадал.
ДТП в Киеве произошло при съезде с моста Метро на Броварской проспект. Водитель KIA въехал в фонарный столб.
Авария произошла рано утром, около 5.00. Мужчина объяснил, что уснул на несколько секунд. Водитель такси был с девушкой-пассажиром. К счастью, обошлось без пострадавших, девушку спасла подушка безопасности.
А вот автомобиль получил сильные повреждения: вмятину на передней части авто, бампер машины отлетел.
Уснул на несколько секунд: в Киеве таксист с пассажиром влетел в столб / 2 фотографии