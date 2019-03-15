В Киеве произошло ДТП, в результате которого никто не пострадал.

ДТП в Киеве произошло при съезде с моста Метро на Броварской проспект. Водитель KIA въехал в фонарный столб.

Авария произошла рано утром, около 5.00. Мужчина объяснил, что уснул на несколько секунд. Водитель такси был с девушкой-пассажиром. К счастью, обошлось без пострадавших, девушку спасла подушка безопасности.

А вот автомобиль получил сильные повреждения: вмятину на передней части авто, бампер машины отлетел.









Уснул на несколько секунд: в Киеве таксист с пассажиром влетел в столб / 2 фотографии

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К слову, вчера в Киеве на перекрестке Саксаганского и Тарасовской произошло очень серьезное ДТП. Известно, что пострадал парень, его забрала скорая.

Фото: Информатор