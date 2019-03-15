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Заснув на декілька секунд: у Києві таксист з пасажиром влетів у стовп

У Києві сталася ДТП, у результаті якої ніхто не постраждав.

Заснув на декілька секунд: у Києві таксист з пасажиром влетів у стовп

ДТП у Києві відбулася при з’їзді з моста Метро на Броварський проспект. Водій KIA в’їхав у ліхтарний стовп.

Аварія сталася рано вранці, близько 5.00. Чоловік пояснив, що заснув на декілька секунд. Водій таксі був з дівчиною-пасажиром. На щастя, обійшлося без постраждалих, дівчину врятувала подушка безпеки.

А ось автомобіль отримав сильні пошкодження: вм’ятину на передній частині авто, бампер машини відлетів.

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Заснув на декілька секунд: у Києві таксист з пасажиром влетів у стовп / 2 фотографии

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До речі, вчора у Києві на перехресті Саксаганського і Тарасівської сталася дуже серйозна ДТП. Відомо, що постраждав хлопець, його забрала швидка.

Фото, відео: Інформатор

Джерело: Інформатор

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