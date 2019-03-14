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Факты / Происшествия

На Одесской трассе загорелась фура – движение в сторону Киева заблокировано

В Киевской области на 72 км автодороги Киев-Одесса во время движения загорелся грузовик.

На Одеській трасі загорілася фура

Из-за пожара заблокировано движение в направлении Киева.

К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работает полиция и две бригады пожарно-спасательной службы.

В Патрульной полиции Киевской области советуют водителям выбирать безопасные пути объезда этого участка Одесской трассы.

Читайте: Под Днепром горит завод пластмассовых изделий

Ранее Факты ICTV писали, що в Ровенской области поезд загорелся на ходу.

Источник: Патрульна поліція Київської області

ФотоПатрульна поліція Київської області

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