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Факты / Происшествия

В Киеве авто врезалось в электроопору и загорелось

В Киеве водитель автомобиля Renault Scenic врезался в электроопору, после чего тот загорелся.

ДТП

В Киеве на улице Жилянская, 107 водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением, из-за чего врезался в электроопору.

В результате ДТП в авто произошло возгорание.

Водителя Renault госпитализировали с предварительным диагнозом сотрясение мозга и перелом ноги.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, спасатели и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Читайте: В Днепропетровской области водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских

К слову, в Киеве произошло столкновение автомобилей, один из которых вылетел на тротуар.

Фото: Информатор

Источник: Информатор

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