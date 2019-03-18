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Факти / Надзвичайні події

У Києві авто врізалося в електроопору і загорілося

У Києві водій автомобіля Renault Scenic врізався в електроопору, після чого той загорівся.

ДТП

У Києві на вулиці Жилянська, 107 водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням, через що врізався в електроопору.

У результаті ДТП в авто сталося загоряння.

Водія Renault госпіталізували з попереднім діагнозом струс мозку і перелом ноги.

На місці події працювали співробітники швидкої допомоги, рятувальники і слідчо-оперативна група. З’ясовуються всі обставини події.

Читайте: У Дніпропетровській області водій на євробляхах кинув гранату в поліцейських

До слова, у Києві сталося зіткнення автомобілів, один з яких вилетів на тротуар.

Фото: Інформатор

Джерело: Інформатор

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