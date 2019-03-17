Около 12.20 в Вольногорске (Днепропетровская область) водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил гранату в полицейских, остановивших его для проверки документов.
В Вольногорске водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил гранату в полицейских, остановивших его для проверки документов.
– Полицейские группы реагирования останавливают местного жителя на автомобиле с евробляхами. На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната, – написал глава Национальной полиции Сергей Князев.
Один полицейский получил ранения.
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По словам Князева, второй полицейский успел среагировать и остановить злоумышленника, который пытался выдернуть чеку на второй гранате.
Полицейских применил табельное оружие.
Злоумышленник получил ранения и был задержан.
Напомним, в Днепропетровской области из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв.