Около 12.20 в Вольногорске (Днепропетровская область) водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил гранату в полицейских, остановивших его для проверки документов.

В Вольногорске водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил гранату в полицейских, остановивших его для проверки документов.

– Полицейские группы реагирования останавливают местного жителя на автомобиле с евробляхами. На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната, – написал глава Национальной полиции Сергей Князев.

Один полицейский получил ранения.

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По словам Князева, второй полицейский успел среагировать и остановить злоумышленника, который пытался выдернуть чеку на второй гранате.

Полицейских применил табельное оружие.

Злоумышленник получил ранения и был задержан.





















В Днепропетровской области водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских / 5 фотографий

Напомним, в Днепропетровской области из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв.