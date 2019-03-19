В оккупированном Луганске ночью взорвался автомобиль.
В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства во время взрыва в оккупированном Луганске был поврежден автомобиль Daewoo Sens.
В пяти квартирах жилых домов 55 и 57 повреждены 12 окон.
Взрыв произошел на улице Клубной, 57 около 1:00 ночи.
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К слову, пострадавших и погибших в результате взрыва нет.
Ранее Факты ICTV писали о том, что боевик “ЛНР” побил мирного жителя на блокпосту.
Источник: Новости Донбасса
Фото: Новости Донбасса
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