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Факты / Происшествия

Мощный взрыв в Луганске

В оккупированном Луганске ночью взорвался автомобиль.

Мощный взрыв в Луганске

В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства во время взрыва в оккупированном Луганске был поврежден автомобиль Daewoo Sens.

В пяти квартирах жилых домов 55 и 57 повреждены 12 окон.

Взрыв произошел на улице Клубной, 57 около 1:00 ночи.

Читайте: На Донбассе задержан боевик, который “по совету друга” вступил в “ЛНР”

К слову, пострадавших и погибших в результате взрыва нет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что боевик “ЛНР” побил мирного жителя на блокпосту.

Источник: Новости Донбасса

Фото: Новости Донбасса

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