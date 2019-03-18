В Луганской области боевик “ЛНР” избил местного жителя.

Террорист “ЛНР” избил гражданского в районе Станицы Луганской на блокпосту гибридных войск РФ.

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказывается о нелегкой жизни местных на Донбассе.

По словам наблюдателей, боевик несколько раз ударил 40-летнего мужчину по голове, а когда тот упал, продолжил избивать его ногами.

Причины такого поведения не сообщаются.

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К слову, недавно украинские пограничники задержали боевика “ЛНР”, который воевал на Донбассе.