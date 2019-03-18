PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Боевик “ЛНР” избил мирного жителя на блокпосту

В Луганской области боевик “ЛНР” избил местного жителя.

Боевик “ЛНР” избил мирного жителя на блокпосту

Террорист “ЛНР” избил гражданского в районе Станицы Луганской на блокпосту гибридных войск РФ.

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказывается о нелегкой жизни местных на Донбассе.

По словам наблюдателей, боевик несколько раз ударил 40-летнего мужчину по голове, а когда тот упал, продолжил избивать его ногами.

Причины такого поведения не сообщаются.

Читайте: На границе с Украиной заметили эшелон военной техники РФ

К слову, недавно украинские пограничники задержали боевика “ЛНР”, который воевал на Донбассе.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Донбассе погиб украинский военный
РФ увеличила поставки оружия на Донбасс перед выборами
О перспективах Донбасса и коррупционных схемах – интервью с представителем ООН в Украине
День украинского добровольца: история праздника
За год конфликта на Донбассе погибли более 50 мирных жителей – ООН
Боевик сбежал из ОРДЛО из-за издевательств российских командиров
На Донбассе погиб 21-летний военный из Львовской области
На Харьковщине перезахоронили солдата, который 5 лет считался пропавшим без вести
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка